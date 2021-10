O Al Nasr de Pedro Emanuel goleou o Al Wahda por 5-1 e apurou-se para as meias-finais da Champions asiática.



A equipa da Arábia Saudita chegou ao triunfo com golos de Hamdallah (7m), Masharipov (52m e 65m), Asiri (56m) e Al-Najei (75m). Matar reduziu para o Al Wahda já nos descontos, aos 90+3.



A formação orientada por Pedro Emanuel vai defrontar o vencedor do Persepolis-Al-Hilal nas meias-finais da prova.