A oficialização de Alaa Abbas como reforço do Gil Vicente levou a que uma publicação do clube na rede social facebook fosse «inundada» por milhares de comentários vindos do Iraque.

A publicação em que se dá conta do primeiro dia do internacional daquele país no Gil Vicente tem já mais de dois mil comentários.

Um caso de sucesso no Iraque, esta contratação do clube minhoto.