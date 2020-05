Em 2013, Alan Kardec foi cedido pelo Benfica ao Palmeiras e acabou por ser uma figura-chave do clube brasileiro nessa temporada. Gilson Kleina, que foi treinador do Palmeiras entre 2012 e 2014, afirmou em entrevista à Fox Sports Brasil, que Jorge Jesus, na altura treinador do Benfica, ajudou na ida do jogador para o Brasil, mas com uma condição.

«À noite, eu ligava o computador e consultava os planteis dos grandes clubes lá fora. Colocava alguns nomes no papel, mas era sonho. Até que vi o Kardec. Ele não tinha minutos, não era convocado. E eu vi que ele poderia ajudar-nos muito. Dei o nome à direção e pedi que me pusessem em contacto com o Jorge Jesus», contou.

«Ele atendeu-me no mesmo dia. Apresentei-me e disse que gostaria de falar sobre o Alan Kardec. Ele só fez uma exigência que gostaria também que levassemos o Felipe Menezes. E assim ele liberaria o Kardec», revelou ainda Gilson Kleina.

Entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B, Kardec fez 29 jogos e marcou 14 golos. No ano seguinte ainda fez mais dez jogos pelo Palmeiras, tendo depois saído para o rival São Paulo.