Alan Varela, médio que o FC Porto contratou ao Boca Juniors, está no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Buenos Aires) para viajar para Portugal e ser oficializado como reforço dos dragões.

O médio argentino de 22 anos prestou declarações aos jornalistas antes de embarcar. «[Recebi] muito carinho das pessoas, não só do Boca, mas de todos os clubes, a verdade é que me vou embora muito feliz e contente. Sabia que era o meu último jogo [n.d.r, frente aos uruguaios do Nacional a contar para os oitavos de final da Libertadores], tinha muitas recordações e estava muito emocionado, foi uma noite muito agradável», salientou.

Alan Varela deverá chegar a Portugal na terça-feira e custará, como noticiou o Maisfutebol, oito milhões de euros aos cofres portistas, mais três por objetivos, para além de 20% de mais-valia de uma possível futura venda para o Boca Juniors.