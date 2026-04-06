Numa altura em que o FC Porto acusa a lesão de Samu e sente a falta dos pontas de lança de outrora, Toni Martínez marcou na receção do Alavés ao Osasuna (2-2). Na noite deste domingo, em encontro da 30.ª jornada do campeonato espanhol, o avançado de 28 anos foi totalista.

Depois de o lateral Valentin Rosier – ex-Sporting – inaugurar o marcador a favor do Osasuna ao quarto minuto, Toni Martínez restabeleceu a igualdade aos 44m. Em 34 jogos nesta época, o ex-FC Porto e Famalicão é o melhor marcador do Alavés, com 12 golos.

Entre trocas, o avançado Budimir devolveu a vantagem ao Osasuna, convertendo um penálti aos 80 minutos, mas o avançado Lucas Boyé respondeu na mesma moeda aos 90+1m.

Assim, o Osasuna subiu ao nono lugar, com 38 pontos, a seis da zona europeia. Segue-se a receção ao Betis (5.º), no domingo (13h).

Por sua vez, o Alavés ocupa o 15.º lugar, com 32 pontos, três de vantagem sobre a zona de despromoção. Ao cabo de três jornadas a pontuar – dois empates e uma vitória – segue-se a visita à Real Sociedad (7.ª), no sábado (13h).