O Villarreal não foi além de um nulo na visita ao campo do Cádiz e, desta forma, não conseguiu recuperar a liderança da liga espanhola, perdida para o Real Madrid que, na véspera, venceu o clássico com o Barcelona (2-1) em pleno Camp Nou.

Um nulo que reflete bem o que se passou em campo, um jogo equilibrado, praticamente sem oportunidades de golo. O Cádiz ainda chegou a festejar um golo de Negredo, mas o golo acabou por ser anulado, depois do árbitro rever as imagens no monitor, por fora de jogo.

Também este domingo, o Alavés foi a Valladolid vencer por 2-0 com golos de Tomas Pina (55m) e Borja Sainz (85m).