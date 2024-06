Sylvinho foi nomeado treinador da seleção albanesa em janeiro de 2022, com o objetivo de levar a equipa a novos patamares. Sob seu comando, a seleção albanesa passou por uma fase de renovação, com foco na melhoria tática e na disciplina defensiva, características marcantes no trabalho do treinador brasileiro.

A Albânia atua num 4x2x3x1 e para o EURO 2024 não traz grandes surpresas na sua convocatória, destacando-se a convocação de Enea Mihaj, atual jogador do Famalicão.

Momento Ofensivo

A Albânia de Sylvinho é uma seleção que tem assumido alguma variabilidade na sua saída de bola, a partir do guarda-redes, pode procurar uma saída curta a quatro, ou então uma bola longa com a equipa fechada, de forma a os jogadores estarem todos próximos. Na saída mais apoiada demonstram algumas dificuldades, principalmente se o adversário apresentar uma pressão alta e agressiva.

Bola longa com equipa próxima para ganhar a segunda bola, alguns jogadores fazem movimento nas costas

Com o bloco mais alto, variam a construção entre uma construção, a três ou a quatro, com um dos médios a baixar para perto dos centrais e depois é nos corredores que procuram acelerar, com vários tipos de cruzamento, chegando a zonas de finalização com três jogadores a atacar essas zonas.

Construção a três, com o médio a construir por fora

Momento Defensivo

Em processo defensivo, a seleção albanesa, efetua uma pressão em 4x1x3x2, ou num 4x2x3x1, procurando condicionar a saída de bola do adversário, de forma a recuperar a bola na zona mais alta possível.

Posicionamento de pressão alta da Albânia, procurando condicionar o adversário, obrigando-o a jogar longo

Num bloco médio, posicionam-se num 4x1x4x1, ou num 4x4x2, com os blocos muito próximos, acabando por conseguir fechar muito bem o jogo interior do adversário, dando espaço no exterior. Demonstram uma boa defesa de cruzamento, equilibrada, com os médios por vezes a entrar na linha, mas permitem algumas vezes 1x1 defensivo e demonstram algumas dificuldades nesse momento.

Posicionamento para defesa de cruzamento, com médio a entrar na linha defensiva

Jogador Destaque:

Elseid Hysaj é o lateral direito da Lázio e o principal jogador da seleção albanesa. Destaca-se pela sua capacidade de cruzamento, mas também pela capacidade que tem de construir jogo, demonstrando uma boa visão de jogo e boa qualidade de passe. Defensivamente é muito forte na antecipação e tem uma excelente capacidade de encurtar o espaço ao adversário para evitar cruzamento.

Jogador Promessa:

Armando Broja, que passou pela formação do Chelsea, atualmente está no Fulham de Marco Silva. É um jogador que combina força e velocidade, tornando-se uma ameaça constante para as defesas adversárias. Tecnicamente tem capacidade de finalizar com os dois pés, aliando a isso um excelente jogo aéreo.