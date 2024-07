Sylvinho continuará ao leme da seleção da Albânia, depois da participação no Euro 2024. O novo vínculo será válido até dezembro de 2025, conforme anunciou esta quarta-feira a Federação daquele país.

«Depois do sucesso na qualificação para a fase final do Europeu de 2024, o principal objetivo, agora, é uma qualificação inédita para o Mundial de 2026», lê-se no comunicado.

O treinador brasileiro, de 50 anos, assumiu o leme da seleção da Albânia em janeiro de 2023. No último Europeu, perderam 2-1 ante Espanha e Itália, e empataram com a Croácia (2-2).

Durante a prova, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama suspendeu o parlamento, por 10 dias, para permitir que mais de 100 ministros e deputados assistissem aos jogos.

Esta foi somente a segunda participação da Albânia num grande torneio, após a estreia no Euro 2016, sob o comando do técnico italiano Gianni de Biasi.

Na Liga das Nações, a Albânia integra o Grupo 1 da Divisão B, na companhia de Chéquia, Ucrânia e Geórgia.

Quanto a Sylvinho, no currículo conta com épocas nos franceses do Lyon e nos brasileiros do Corinthians, tendo sido adjunto de Tite (Brasil) e de Roberto Mancini (Inter Milão).

O antigo lateral esquerdo foi internacional pelo Brasil, representando Barcelona, Arsenal e Manchester City, numa carreira terminada em 2010.

Sylvinho, que vivia no Porto antes de assumir este projeto, tem o português Rui Sousa na equipa técnica, na função de analista.