FOTO: Camarotes no estádio do Alcains destruídos pela depressão Kristin
Líder da AF Castelo Branco confirma cenário «devastador» no estádio Trigueiros de Aragão
A depressão Kristin continua a ser notícia um pouco por todo o país e o rasto de destruição chegou a Castelo Branco, mas propriamente ao estádio do Alcains.
Através das redes sociais, o líder da Associação de Futebol de Castelo Branco confirmou o pior dos cenários, já que a zona dos camarotes ficou destruída. Na mesma nota, o Alcains explica aos adeptos que essa secção do estádio Trigueiros de Aragão estará interdita no encontro deste domingo, frente ao Idanhense.
Leia aqui o comunicado da direção na íntegra:
«Na sequência do temporal que se fez sentir durante a noite, acordamos com este cenário devastador do nosso Trigueiros de Aragão.
Tendo em conta o jogo da equipa sénior, a realizar-se este domingo, em nossa casa, frente ao Idanhense, informamos que a zona dos camarotes estará temporariamente interditada.
Os portadores de cartão de camarote poderão utilizar a zona das cadeiras, sendo que o acesso será efetuado, excecionalmente, pela bancada, e não pelas escadas laterais.
Agradecemos a compreensão de todos.»