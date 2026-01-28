A depressão Kristin continua a ser notícia um pouco por todo o país e o rasto de destruição chegou a Castelo Branco, mas propriamente ao estádio do Alcains.

Através das redes sociais, o líder da Associação de Futebol de Castelo Branco confirmou o pior dos cenários, já que a zona dos camarotes ficou destruída. Na mesma nota, o Alcains explica aos adeptos que essa secção do estádio Trigueiros de Aragão estará interdita no encontro deste domingo, frente ao Idanhense.

Leia aqui o comunicado da direção na íntegra:

«Na sequência do temporal que se fez sentir durante a noite, acordamos com este cenário devastador do nosso Trigueiros de Aragão.

Tendo em conta o jogo da equipa sénior, a realizar-se este domingo, em nossa casa, frente ao Idanhense, informamos que a zona dos camarotes estará temporariamente interditada.

Os portadores de cartão de camarote poderão utilizar a zona das cadeiras, sendo que o acesso será efetuado, excecionalmente, pela bancada, e não pelas escadas laterais.

Agradecemos a compreensão de todos.»