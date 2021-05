Muito se tem falado de uma eventual guarda de honra do Benfica ao campeão Sporting, no dérbi deste sábado, mas para já a equipa de Ruben Amorim já teve essa saudação... em Alcochete.

Antes do treino desta sexta-feira a equipa B brindou o plantel principal com esse reconhecimento, prestado no caminho entre os balneários e os campos de treinos da Academia.

Depois os jogadores de ambas as formações posaram juntos para a fotografia, junto a uma mensagem colocada na relva: «Parabéns campeões»

Um momento divulgado pelo próprio Sporting, através de fotografias que pode ver na galeria associada a este artigo.