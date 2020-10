A academia de futebol do Sporting foi hoje visitada pelo secretário de Estado dos Desportos da Guiné-Bissau, com o clube ‘leonino' a revelar que o objetivo foi «criar uma base de entendimento» para um protocolo futuro de cooperação.

«Estamos aqui para incrementar a nossa relação com Portugal, no geral, e também com os mais variados clubes do país. Em especial, o Sporting, pelo que representa, sobretudo pela formação», referiu Florentino Dias em declarações ao sítio de internet dos ‘leões'.

Por seu turno, o Sporting realçou que a visita do político tem como finalidade «criar uma base de entendimento para um protocolo futuro de cooperação» com o governo guineense.

«O pretendido é fazer chegar o conhecimento multidisciplinar da formação do Sporting Clube de Portugal aos treinadores, atletas e clubes da Guiné-Bissau», assinalou o Sporting.

Florentino Dias esteve ainda presente no treino da equipa B, onde confraternizou com os atletas guineenses Babacar Fati, Edson Silva, João Ricciuli e Elves Baldé.

«O Sporting apresenta-se disponível para partilhar o seu conhecimento e experiência com os nossos profissionais em Bissau, receber os nossos treinadores na academia para sessões de formação e destacar quadros do Sporting para darem formações localmente», sublinhou o político.