Rúben Amorim vai ser apresentado como novo treinador do Sporting às 15 horas desta quinta-feira, na Academia do clube, em Alcochete.

O sucessor de Silas no comando técnico dos leões, que chega do Sporting de Braga, vai ter a companhia do presidente Frederico Varandas na apresentação.

Já esta quarta-feira, a SAD do Sporting anunciou, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a rescisão com Silas e com os restantes elementos da equipa técnica, que fez o último jogo em Famalicão, na derrota por 3-1, na terça-feira.