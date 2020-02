Rafael Leão testemunhou esta quarta-feira no âmbito do julgamento relativo à invasão da academia de Alcochete, em maio de 2018.

O agora avançado do Milan, que viria a rescindir contrato com os leões na sequência dos incidentes, relatou momentos de terror.

«Fechámo-nos no balneário e o Vasco Fernandes e um segurança tentaram fechar a porta mas não conseguiram. Começaram a bater nos jogadores com socos e chapadas. Um indivíduo que passou por mim e mandou uma cinturada no Misic. Bateram no Acuña, no Battaglia e no William no peito e na cara. Eram quatro ou cinco à volta de cada um. Diziam 'filhos da p***. Vamos matar-vos. Vão morrer hoje», recordou o jogador.

Na audição, Rafael Leão disse ter reconhecido Rúben Marques, um dos arguidos com quem andou na escola, e confirmou que este terá sido o autor da agressão a Misic com um cinto.