O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão a Rafael Leão, ex-jogador do Sporting.

No processo que entrou no tribunal quando Rafael Leão rescindiu com o clube de Alvalade na sequência da invasão de Alcochete, quem sai a ganhar é o atleta, depois de o tribunal considerar que o jogador não deve ser sancionado em termos desportivos como o Sporting tinha solicitado.

A advogada de defesa do jogador mostrou-se satisfeita com a decisão do tribunal, livrando-se o jogador de uma suspensão de seis meses pedida pelo clube.

Sofia Vaz Sampaio, representante do jogador, disse à imprensa que a condenação de Rafael Leão seria «a última coisa» que esperarava. «Estamos felizes, sobretudo por ele, e esperamos que seja um bom início para chegar a uma solução com o Sporting», acrescentou.

Rafael Leão faz parte do lote de jogadores que rescindiram unilateralmente o contrato que tinham com o clube de Alvalade, isto depois da invasão de Alcochete. Bas Dost, Rodrigo Battaglia e Bruno Fernandes acabaram por recuar na decisão e ficaram no clube, o contrário de Rafael Leão, que rumou ao Lille, na França.

Em 2020, o avançado foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting num processo que ainda não foi dado como encerrado, estando ainda em discussão em instâncias judiciais.