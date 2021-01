José Juan foi uma das maiores figuras do Alcoyano, equipa do terceiro escalão espanhol, na vitória frente ao Real Madrid, para a Taça do Rei (2-1).



A dias de celebrar o 42.º aniversário (a 25 de janeiro), o experiente guarda-redes brilhou frente à equipa merengue, com defesas de grande nível, e vai recordar a noite de quarta-feira como uma das melhores de sempre.



Ourense, Celta de Vigo, Ciudad de Murcia, Granada 74, Águilas, Granada, Lugo, Elche e Alcoyano foram os clubes que José Juan representou ao longo da carreira.



Veja o que o guarda-redes fez frente ao Real Madrid:

