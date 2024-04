O Bayer Leverkusen garantiu este domingo o primeiro título de campeão alemão, juntando-se a uma lista de luxo, que é liderada pelo Bayer: o gigante de Munique continua a ser a equipa com mais campeonatos ganhos na Alemanha: 22.



A 1.Bundesliga, atual campeonato alemão, nasceu em 1963. Até à época 1962/63 não se disputou um campeonato unificado na Alemanha. Os vencedores de várias ligas regionais defrontavam-se num «playoff», encontrando-se assim o campeão do país. As interrupções no campeonato ficaram a dever-se às guerras mundiais e ao período imediato do pós-guerra. O Rapid Viena, da Áustria, conquistou o título depois de a Alemanha de Hitler ter anexado o território.



LISTA DE CAMPEÕES:



1902/03 Leipzig



1903/04 não se disputou a final



1904/05 Union 92 Berlin



1905/06 Leipzig



1906/07 Friburgo



1907/08 Viktoria Berlim



1908/09 Karlsruhe



1909/10 Karlsruher FV



1910/11 Viktoria Berlim



1911/12 Holstein Kiel



1912/13 Leipzig



1913/14 Furth



1919/20 Nuremberga



1920/21 Nuremberga



1921/22 não atribuído (a)



1922/23 Hamburgo



1923/24 Nuremberga



1924/25 Nuremberga



1925/26 Furth



1926/27 Nuremberga



1927/28 Hamburgo



1928/29 Furth



1929/30 Hertha Berlim



1930/31 Hertha Berlim



1931/32 Bayern Munique



1932/33 Fortuna Dusseldorf



1933/34 Schalke 04



1934/35 Schalke 04



1935/36 Nuremberga



1936/37 Schalke 04



1937/38 Hannover



1938/39 Schalke 04



1939/40 Schalke 04



1940/41 Rapid Viena



1941/42 Schalke 04



1942/43 Dresdner



1943/44 Dresdner



1947/48 Nuremberga



1948/49 Mannheim



1949/50 Estugarda



1950/51 Kaiserslautern



1951/52 Estugarda



1952/53 Kaiserslautern



1953/54 Hannover



1954/55 Rot-Wein Essen



1955/56 Borussia Dortmund



1956/57 Borussia Dortmund



1957/58 Schalke 04



1958/59 Eintracht Frankfurt



1959/60 Hamburgo



1960/61 Nuremberga



1961/62 Colónia



1962/63 Borussia Dortmund



1963/64 Colónia



1964/65 Werder Bremen



1965/66 TSV Munique



1966/67 Braunschweiger Eintracht



1967/68 Nuremberga



1968/69 Bayern Munique



1969/70 Borussia Moenchengladbach



1970/71 Borussia Moenchengladbach



1971/72 Bayern Munique



1972/73 Bayern Munique



1973/74 Bayern Munique



1974/75 Borussia Moenchengladbach



1975/76 Borussia Moenchengladbach



1976/77 Borussia Moenchengladbach



1977/78 Colónia



1978/79 Hamburgo



1979/80 Bayern Munique



1980/81 Bayern Munique



1981/82 Hamburgo



1982/83 Hamburgo



1983/84 Estugarda



1984/85 Bayern Munique



1985/86 Bayern Munique



1986/87 Bayern Munique



1987/88 Werder Bremen



1988/89 Bayern Munique



1989/90 Bayern Munique



1990/91 Kaiserslautern



1991/92 Estugarda



1992/93 Werder Bremen



1993/94 Bayern Munique



1994/95 Borussia Dortmund



1995/96 Borussia Dortmund



1996/97 Bayern Munique



1997/98 Kaiserslautern



1998/99 Bayern Munique



1999/00 Bayern Munique



2000/01 Bayern Munique



2001/02 Borussia Dortmund



2002/03 Bayern Munique



2003/04 Werder Bremen



2004/05 Bayern



2005/06 Bayern



2006/07 Estugarda



2007/08 Bayern



2008/09 Wolfsburgo



2009/10 Bayern



2010/11 Borussia Dortmund



2011/12 Borussia Dortmund



2012/13: Bayern

2013/14: Bayern

2014/15: Bayern

2015/16: Bayern

2016/17: Bayern

2017/18: Bayern

2018/19: Bayern

2019/20: Bayern

2020/21: Bayern

2021/22: Bayern

2022/23: Bayern

2023/24: Bayer Leverkusen



a - Hamburgo e Nuremberga jogaram a final





Títulos:







Bayern Munique - 33



Nuremberga - 9



Borussia Dortmund - 8



Schalke 04 - 7



Hamburgo - 6



Borussia Moenchengladbach - 5



Werder Bremen - 4



Estugarda - 5



Kaiserslautern - 4



Colónia - 3



Furth - 3



Leipzig - 3



Dresdner - 2



Hannover - 2



Hertha Berlim - 2



Viktoria Berlim - 2

Bayer Leverkusen - 1



Braunschweiger Eintracht - 1



Eintracht Frankfurt - 1



Fortuna Dusseldorf - 1



Friburgo - 1



Holstein Kiel - 1



Karlsruhe - 1



Karslruher FV - 1



Mannheim - 1



Rapid Viena - 1



Rot-Wein Essen - 1



TSV Munique - 1



Union 92 Berlim - 1



Wolfsburgo - 1