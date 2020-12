O Borussia Dortmund não foi além de um empate na visita ao Eintracht Frankfurt de André Silva (1-1), na 10.ª jornada da Bundesliga. A equipa da casa esteve a vencer mas o jovem Giovanni Reyna evitou o desaire do Dortmund com um belo golo.



Diachi Tamada inaugurou a contagem ao 9.º minuto de jogo, após excelente passe de Martin Hinteregger. Já na segunda parte, o norte-americano Reyna (18 anos) recebeu a bola à entrada da área, fintou para dentro e disparou colocado, sem hipóteses para o guarda-redes contrário. Foi o melhor que o Borussia Dortmund, sem os lesionados Haaland e Raphael Guerreiro, conseguiu fazer.



André Silva foi titular no Eintracht Frankurt, sendo substituído por Bas Dost ao minuto 74.



Nos outros jogos já realizados, o Colónia empatou com o Wolfsburgo (2-2) e o duelo entre Friburgo e Borussia Moenchengladbach terminou com o mesmo resultado. O Arminia Biefeld venceu o Mainz por 2-1.