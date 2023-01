André Silva bisou na goleada forasteira do Leipzig por 6-1 ao Schalke 04.

O internacional português abriu caminho para uma vitória muito folgada ao inaugurar o marcador aos 7 minutos com um remate colocado de fora da área.

Aos 15 minutos, Henrichs dobrou a vantagem a passe de Dani Olmo, internacional espanhol que teve uma noite de sonho. Além de assistir para o 2-0, participou no 3-0 de André Silva, ao efetuar o remate que resultou na defesa incompleta do guarda-redes do Schalke e que o avançado ex-FC Porto aproveitou para voltar a marcar.

A seguir, ainda antes do apito para o intervalo, Olmo assistiu Werner para o 4-0 que acentuava a noite de pesadelo para a equipa da casa.

O Schalke 04 regressou dos balneários com três alterações e Soichiro Kozuki reduziu aos 56 minutos, mas nem isso alimentou a esperança dos anfitriões.

Aos 83 minutos, Dani Olmo assinalou uma exibição perfeita com um golo monumental: aquilo que parecia ser uma tentativa de cruzamento acabou por resultar num chapéu fantástico ao guarda-redes. Para ver e rever na galeria de vídeos associada ao artigo.

Mas Yussuf Poulsen também quis ser parte ativa na festa: pouco depois de ser lançado no jogo, o avançado dinamarquês fez o 6-1 final já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Leipzig sobe, à condição, ao segundo lugar da Bundesliga. O Schalke 04 segue na última posição e fica com o objetivo da permanência mais comprometido.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN