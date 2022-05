A 34.ª e última jornada da Bundesliga trouxe uma má notícia para o Arminia Biefeld: a equipa onde joga o português Guilherme Ramos (ex-Feirense) empatou com o Leipzig de André Silva por 1-1 e não evitou a despromoção direta para o segundo escalão.

Arminia Biefeld e Greuther Furth terminaram a época em zona de descida, enquanto o Estugarda de Tiago Tomás bateu o Colónia com um golo ao minuto 90+2 (2-1) e garantiu a permanência, remetendo o Hertha de Berlim para o play-off de manutenção.

Em Wolfsburgo, Robert Lewandowski terminou a época com o 50.º (!) golo pelo Bayern Munique, em 46 jogos. O croata Josip Stanisic estreou-se a marcar como sénior e Lewandowski fez o 0-2 para os visitantes, mas a equipa da casa chegou ao empate (2-2) por intermédio de Jonas Wind e Max Cruse.

O Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro venceu o Hertha Berlim (2-1) e finda a Bundesliga na segunda posição, enquanto o Bayer Leverkusen, que bateu o Friburgo (2-1), ocupa o derradeiro lugar no pódio.

O Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência concluiu a temporada com uma igualdade no reduto do Mainz (2-2), ficando na 12.ª posição.