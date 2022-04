O Arminia Bielefeld despediu o treinador Frank Kramer, numa última tentativa de evitar a descida à segunda divisão da Alemanha.

O clube revelou ainda que dispensou igualmente o adjunto Ilia Gruev, assumindo Marco Kostmann, até aqui treinador de guarda-redes, o comando da equipa até ao final da temporada.

O Arminia perdeu no último fim de semana por 3-0, naquele que foi o sétimo jogo consecutivo sem vencer, entre os quais seis derrotas. Com a vitória do Hertha Berlim no dia anterior, o Bielefeld ficou no penúltimo posto da Bundesliga, de relegação direta, a quatro jornadas do fim.

«Queremos dar à equipa um impulso para tentar se manter na Bundesliga», afirmou o diretor-desportivo do clube, Samir Arabi, realçando, no entanto, o trabalho efetuado por Kramer na permanência alcançada pela equipa na temporada passada.

Na próxima jornada, o Bielefeld desloca-se a casa do Colónia, equipa ainda em luta por uma vaga nas competições europeias, seguindo-se os jogos com o rival pela manutenção Hertha Berlim, com o tranquilo Bochum e com o Leipzig, terceiro classificado.