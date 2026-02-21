Rodrigo Ribeiro estreou-se a marcar pelo Augsburgo e logo num triunfo muito importante frente ao Wolfsburgo, garantido na compensação do segundo tempo.

O avançado cedido por empréstimo do Sporting foi titular nos visitantes, que chegaram ao intervalo em desvantagem no marcador, graças ao golo de Gerhardt. Ainda assim, o segundo tempo trouxe um Augsburgo mais ofensivo e que conseguiu chegar ao empate por intermédio do português.

Após receber à entrada da área, Rodrigo Ribeiro finalizou para o 1-1 e viu a bola ainda sofrer um ligeiro desvio no guarda-redes antes de beijar as redes da baliza.

Assista aqui ao golo de Rodrigo Ribeiro:

Ora, seguiu-se novo golo para a equipa da casa, apontado por Shiogai aos 70 minutos e a resposta do Augsburgo aconteceu em cima do apito final do árbitro.

Após beneficiar de uma grande penalidade, Gregoritsch não tremeu e restabeleceu a igualdade no marcador, pelo que o golo decisivo chegou com três minutos para lá dos 90. A resposta de Rexhbecaj ao passe de Claude-Maurice foi perfeita e confirmou mais três pontos para o Augsburgo, atual décimo classificado da Liga Alemã.