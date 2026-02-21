O Bayern Munique continua em modo «rolo compressor» e este sábado somou a segunda vitória consecutiva para a Liga Alemã, desta feita sobre o Eintracht Frankfurt por 3-2.

As coisas começaram de feição para os bávaros, que aos 20 minutos já venciam por 2-0, graças aos golos de Pavlovic e Harry Kane. O rumo do jogo não sofreu alterações até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com uma enorme contrariedade para Kompany.

O internacional canadiano deixou o relvado visivelmente frustrado, já que tapou a cara com a camisola, após uma falta cometida por Bahoya. Ainda assim, o Bayern não tirou o pé do acelerador e Kane voltou a fazer o gosto ao pé aos 68 minutos, ampliando a vantagem para 3-0.

Só que o primeiro tempo com poucas ocasiões de golo dos visitantes não foi idêntico ao segundo e o Eintracht ainda gerou apreensão nas bancadas, quando Burkardt converteu com sucesso uma grande penalidade (77 minutos) e Kalimuendo fez o segundo aos 86 minutos.

Até final, o Bayern agarrou-se aos três pontos e ampliou (à condição) a vantagem para o Dortmund, que é segundo classificado a nove pontos da liderança e ainda tem de jogar este sábado, no reduto do Leipzig.

Nos restantes jogos desta tarde, o Union Berlim recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 1-0, sendo que o único golo do encontro foi apontado aos 28 minutos, por intermédio de Khedira.

Já o Colónia e o Hoffenheim não foram além de um empate a dois golos, ainda que o golo da jornada tenha surgido neste mesmo encontro e logo aos 15 minutos. Na resposta a um cruzamento para o coração da área, Ache assinou com um pontapé de bicicleta o 1-0 para o conjunto da casa e «levantou» o estádio de forma brilhante.

O Hoffenheim deu a volta ao marcador com um golo a fechar o primeiro tempo (Kabak) e outro nos primeiros minutos da segunda parte (Kramaric). Do outro lado, El Mala restabeleceu a igualdade no resultado, que não sofreu mais alterações até ao apito final do árbitro.