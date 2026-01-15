O Union Berlin, de Diogo Leite registou um empate 1-1 no fecho da primeira volta da Liga alemã frente ao Ausgburgo, que contou com o reforço Rodrigo Ribeiro na bancada a ver o jogo.

Um protesto dos adeptos do Augsburgo interrompeu o encontro à meia hora e acabou por anteceder o momento mais marcante do jogo. Nos descontos da primeira parte, Alexis Claude-Maurice apanhou um ressalto a cerca de 35 metros da baliza e desenhou um remate em arco, cheio de efeito, que ainda tocou na barra antes de entrar, sem hipótese para Frederik Rønnow.

No regresso dos balenários, os da casa continuaram por cima e Claude-Maurice esteve perto do bisar num livre direto ao poste, já Anton Kade obrigou Rønnow a uma grande defesa após contra-ataque rápido.

O cenário complicou-se ainda mais para a equipa de Diogo Leite pois, aos 89 minutos, Derrick Köhn viu cartão vermelho direto por jogo perigoso. Tudo parecia decidido, mas, já em tempo de compensação, Ljubicic apareceu no sítio certo para desviar para a baliza um remate de Andrej Ilić e arrancar um ponto.

Com este empate, o Union Berlin termina a primeira volta da Bundesliga no nono lugar, com 23 pontos.. Já o Augsburg encontra-se no 15.º posto, apenas três pontos acima da zona de descida.

Veja aqui o resumo do encontro: