Está reaberta a luta pelo terceiro lugar da Liga Alemã. O Bayer Leverkusen recebeu e goleou o Leipzig por 4-1, com destaque claro para o «hat-trick» de Patrik Schick.

O primeiro tempo ficou marcado por um claro ascendente da equipa da casa, que se colocou em vantagem aos 25 minutos. Após assistência de Tella, o avançado chéquio finalizou com sucesso para o fundo da baliza. Em cima do intervalo, o autor do passe mudou de papel e colocou o nome na lista de marcadores. Uma vantagem de dois golos merecida do Leverkusen para o segundo tempo.

Claramente insatisfeito com o resultado, o técnico do Leipzig fez quatro alterações ainda antes dos 65 minutos, mas sem consequências positivas para o desfecho do jogo. Isto porque Patrik Schick estava em noite «sim» e voltou a faturar pouco depois. O melhor que os visitantes conseguiram fazer foi reduzir a desvantagem aos 80 minutos, graças ao golo de Baumgartner.

Ainda assim, as contas do jogo só ficaram fechadas em cima do minuto 90, com mais um golo do ponta de lança de 30 anos. A assistência foi da autoria de Grimaldo e certo é que o Leverkusen volta a entrar na luta pelo terceiro lugar da prova.

São quatro pontos que separam as duas equipas, com vantagem para o Leipzig, que soma 62 pontos até ao momento.