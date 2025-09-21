Alemanha
Há 37 min
Alemanha: Leverkusen deixa-se empatar nos descontos
Borussia Monchengladbach conseguiu resgatar um ponto aos 90+2 minutos
TB
Borussia Monchengladbach conseguiu resgatar um ponto aos 90+2 minutos
TB
O Bayer Leverkusen, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este sábado na receção ao Borussia Monchengladbach, por 1-1.
A disputar a quarta jornada da liga alemã, a partida só teve golos na segunda parte, com o Leverkusen a marcar o primeiro aos 70 minutos, através de Malik Tillman.
O empate surgiu já em tempo de compensação, aos 90+2 minutos, com golo de Haris Tabakovic.
Com este resultado, o Bayer Leverkusen está em 12.º lugar, com cinco pontos. O Borussia Monchengladbach encontra-se em 17.º, com dois.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS