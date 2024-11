Sem vencer há três jogos, o Bayer Leverkusen colocou (finalmente) um ponto final na série negativa e goleou o Heidenheim em casa, por 5-2.

Com a pressão dos mais recentes resultados, a equipa da casa entrou mal no encontro e a meio do primeiro tempo já perdia por 2-0, graças aos golos de Dorsch e Honsak.

O segundo dos visitantes chegou depois de um excelente trabalho individual do avançado austríaco, que passou por dois adversários e finalizou de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Ainda assim, o Leverkusen conseguiu responder e à passagem da meia-hora de jogo, o empate voltava a reinar na BayArena.

Palacios reduziu aos 30 minutos e pouco depois apareceu o verdadeiro herói do encontro, com o pontapé certeiro de Patrick Schick.

Ora, na segunda parte tudo mudou e o Leverkusen não deu qualquer hipótese ao Heidenheim, com mais dois golos do avançado checo, que chegou assim ao «hat-trick» e Xhaka a fechar as contas já em cima do minuto 90.

Nos outros jogos que arrancaram às 14h30, o Dortmund recebeu e goleou o Friburgo por 4-0, num jogo em que a equipa da casa dominou em todos os aspetos, sobretudo no segundo tempo.

Baier e Nmecha faturaram no primeiro tempo, sendo que Brandt e Gittens trataram de dar contornos de goleada ao resultado já no decorrer dos segundos 45 minutos.

Já no jogo entre Hoffenheim e Leipzig, reviravolta foi a verdadeira palavra de ordem, já que o resultado terminou com uns expressivos 4-3 e André Silva foi suplente utilizado nos visitantes.

O Leipzig chegou ao intervalo a vencer por 2-1, mas na segunda parte a equipa do Hoffenheim conseguiu dar a volta aos acontecimentos nos últimos minutos, com Hlozek e Bruun Larsen a confirmarem a cambalhota no marcador.

Outros resultados deste sábado:

Estugarda-Bochum, 2-0

Wolfsburgo-Union Berlin, 1-0