O Bayer Leverkusen, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, arrecadou mais uma vitória na Liga alemã. Com o triunfo (2-0) em casa diante do Friburgo, a equipa do ex-Benfica Grimaldo atingiu a quarta vitória consecutiva na Liga.

Ernest Poku, jovem avançado neerlandês, abriu as contas do jogo aos 22 minutos. Edmond Tapsoba dilatou a vantagem para dois golos já na segunda parte (52m). Philipp Lienhart viu o segundo amarelo e consecutivo vermelho (74m), deixando o Friburgo a jogar com menos um até final.

Com este triunfo (2-0), o Bayer Leverkusen está na quinta posição com 17 pontos. Já o Friburgo é 11.º com nove pontos.

No outro jogo do dia, o Estugarda, do português Tiago Tomás, venceu o Mainz (2-1) e manteve-se no terceiro lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

Nadiem Amiri, médio do Mainz, abriu as contas do jogo já perto do intervalo através de uma grande penalidade (41m). Ainda antes do fim do primeiro tempo, Chris Fuhrich restabeleceu o empate na partida (45+4m).

Na segunda parte, Tiago Tomás saltou do banco aos 72 minutos. O ex-Sporting viu, portanto já em campo, o golo da reviravolta apontado por Deniz Undav (79m).

O Estugarda fecha o pódio da Liga alemã com 18 pontos. O Mainz, por sua vez, está em 18.º com quatro pontos.








