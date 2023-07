Alejandro Grimaldo, recente reforço do Bayer Leverkusen, foi oficialmente apresentado esta quinta-feira no clube germânico. Em declarações aos meios de comunicação do seu novo clube, o espanhol assumiu a missão de acrescentar qualidade à equipa na luta por títulos e demonstrou a sua ambição e disposição para assumir responsabilidades.

«Quero ajudar a equipa a dar um salto de qualidade. Naturalmente, quero conquistar títulos aqui», começou por dizer Grimaldo, revelando que o treinador Xabi Alonso foi determinante na tomada de decisão, tendo falado com ele várias vezes.

«O clube e também o próprio Xabi mostraram grande interesse em mim e dedicaram-me muito tempo em inúmeras conversas. Deram-me uma boa sensação e muita confiança. Também senti a energia positiva de Xabi nos primeiros dias aqui. A energia que ele próprio trazia para o campo, agora transfere-a para nós. Ele também tem uma ideia clara do jogo. É de facto um treinador de topo», reconheceu.

O lateral diz também ser um líder em campo: «Sempre assumi um papel de liderança nas equipas em que joguei. É isso que espero aqui», afirmou.

No entanto, antes de liderar, Grimaldo reconhece a necessidade de se adaptar primeiro à nova realidade do país e também à língua durante a pré-temporada.

Grimaldo também acredita ter capacidade para se adaptar ao nível da Bundesliga, apesar de reconhecer que a liga portuguesa possa ser «um pouco mais fraca» do que a alemã, no entanto, destaca a sua experiência em 40 jogos de alto nível na Liga dos Campeões: «É possível que o campeonato português seja um pouco mais fraco do que a Bundesliga, mas joguei 40 jogos ao mais alto nível na Liga dos Campeões.»

Grimaldo falou ainda sobre Roger Schmidt, que já orientou o Bayer Leverkusen e revelou que o treinador alemão lhe desejou sorte na sua nova equipa, embora tivesse preferido a sua permanência no clube da Luz.

«O Roger queria mesmo que eu ficasse, claro. Ele felicitou-me pela mudança. Estou muito grato por ter podido jogar tanto com ele», concluiu.