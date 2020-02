O Bayer Leverkusen cumpriu a obrigação e venceu o Augsburgo neste domingo por 2-0. Amiri e Diaby marcaram os golos do adversário do FC Porto na Liga Europa, aos 25 e aos 59 minutos, respetivamente.



Esta partida foi realizada entre os dois jogos contra os dragões e forçou o treinador Peter Bosz a fazer várias mudanças. Em relação ao jogo de quinta-feira passada, o técnico fez cinco mudanças no onze inicial, lançando Jonathan Tah, Mitchell Weiser, Exequiel Palacios, Wendell e Moussa Diaby.



FICHA DE JOGO DO BAYER-AUGSBURGO: 2-0



O triunfo deixa o Bayer com 43 pontos, no quinto lugar da Bundesliga, «em cima» do Borussia Monchengladbach, que tem os mesmos pontos e menos um jogo.



O FC Porto-Bayer realiza-se já na quinta-feira, 27 de fevereiro. Os alemães venceram por 2-1 na primeira-mão.



CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA