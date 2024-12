O Bayer Leverkusen recebeu e goleou o Friburgo por 5-1 e teve Patrick Schick como figura principal do encontro, ao apontar um «póquer».

À procura de manter os quatro pontos de desvantagem para o Bayern Munique, a equipa da casa podia ter chegado à vantagem aos 33 minutos, mas da marca dos onze metros, Wirtz não conseguiu converter a grande penalidade.

Ainda assim, em cima do intervalo, o checo recebeu a bola à entrada da área e picou o esférico por cima do guardião do Friburgo.

Veja aqui o primeiro golo de Schick frente ao Friburgo:

Ora, ao contrário do primeiro tempo, a segunda parte acabou por ter uma eficácia muito maior para o lado do Leverkusen e em pouco mais de dez minutos, Schick fez mais três golos.

Antes disso, Wirtz redimiu-se do penálti falhado e atirou para o 2-0 aos 51 minutos, sendo que Grifo ainda reduziu para o Friburgo aos 55 minutos, dando ainda alguma esperança à equipa visitante.

A partir daqui, Schick deu uma aula de como finalizar, primeiro com um cabeceamento após passe de Wirtz e pouco depois a terceira assistência do alemão confirmou um contra-ataque letal do Leverkusen e o «hat-trick» de Schick.

Já aos 77 minutos, um pontapé de canto de Grimaldo acabou na cabeça de Schick e o checo fez o que melhor sabe, acabando por festejar com a camisola nas mãos e o consequente cartão amarelo.

Veja aqui o quarto golo de Schick frente ao Friburgo:

Com este resultado, o Leverkusen soma 32 pontos e está a quatro do Bayern Munique, líder isolado da liga alemã.