Mais de sete meses depois, Florian Wirtz está de regresso aos treinos, informou esta segunda-feira o Bayer Leverkusen.

O prodígio alemão de 19 anos, já internacional pela Mannschaft, rompeu os ligamentos do joelho a 14 de março deste ano, e não joga desde então.

Ora, esta segunda-feira, o médio ofensivo fez parte do treino do Leverkusen, equipa que prepara o duelo com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões – os germânicos integram o grupo B, do qual faz parte o FC Porto.