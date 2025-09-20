Alemanha: Bayern atropela e é líder isolado da Bundesliga
Hamburgo com vários portugueses soma a primeira vitória no campeonato
O Bayern Munique venceu este sábado no terreno do Hoffenheim, por 4-1, com Raphaël Guerreiro a assistir do banco.
Depois de uma entrada adormecida, a equipa de Vincent Kompany conseguiu chegar à vantagem aos 44 minutos, através de Harry Kane. Na segunda parte, o goleador inglês completou o hat-trick, com duas grandes penalidades (48m e 77m).
O Hoffenheim ainda conseguiu reduzir, aos 82 minutos, com golo de Vladimir Coufal, mas os bávaros ainda foram buscar o 4-1. Gnabry agradeceu a assistência de Kimmich e selou o resultado aos 90+9m.
Com este resultado, o Bayern segue isolado em primeiro lugar, com 12 pontos. O Hoffenheim está em nono, com seis.
No que toca aos outros jogos da tarde, o Hamburgo venceu o Heidenheim, por 2-1, com vários portugueses em ação.
O primeiro golo da partida surgiu aos 42 minutos, com Luka Vuskovic em destaque. Na segunda parte, aos 59 minutos, Rayan Philippe aumentou a vantagem com assistência de Fábio Vieira.
O Heidenheim ainda reduziu, mas não evitou a derrota. Kolle colocou a bola no fundo das redes aos 90+3 minutos.
Os portugueses Daniel Heuer Fernandes e Fábio Vieira foram titulares no lado do Hamburgo, enquanto Fábio Baldé foi lançado aos 74 minutos. O outro português, Guilherme Ramos não foi convocado.
Por fim, o Friburgo triunfo em casa do Werder Bremen, por 3-0. O Augsburgo sofreu uma derrota pesada na receção ao Mainz (4-1).