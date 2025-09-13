O Bayern de Munique apadrinhou a estreia de Fábio Vieira no futebol alemão com uma goleada. Na receção ao Hamburgo, novo clube do ex-FC Porto, o campeão em título venceu por 5-0. O guarda-redes português, Daniel Fernandes, também alinhou de início no lado dos visitantes.

Os traços da goleada começaram a ser escritos logo desde o início do jogo. Serge Gnabry (3m) e Aleksandar Pavlovic (9m) fizeram os golos que davam a vantagem segura antes dos dez minutos de jogo.

Harry Kane, através de uma grande penalidade, dilatou a vantagem para três golos aos 26 minutos. O ex-FC Porto, Luis Diaz, fechou as contas da primeira parte ainda antes da meia hora de jogo.

As equipas recolheram, portanto, aos balneários com a equipa da casa a vencer por 4-0. No segundo tempo, a chuva de golos abrandou. Harry Kane viria a bisar, na passagem do minuto 62, para fechar as contas do jogo.

Sem mais mexidas no marcador, o Bayern registou a terceira vitória consecutiva, assumindo a liderança da Liga alemã. O Hamburgo, recém promovido, regista a segunda derrota seguida e encontra-se em lugar de descida, 17.º, com um ponto conquistado.

Outros resultados:

Freiburgo 3-1 Estugarda

Heidenheim 0-2 Dortmund

Mainz 0-1 Leipzig

União de Berlim 2-4 Hoffenheim

Wolfsburg 3-3 Colónia













