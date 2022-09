O Bayern Munique continua a oscilar na Bundesliga, entre resultados positivos na Liga dos Campeões. Neste sábado, após o triunfo na receção ao Barcelona (2-0), os bávaros perderam na deslocação ao reduto do Ausburgo (1-0).

Berisha marcou o único golo do encontro referente à 7.ª jornada do campeonato alemão, ao minuto 59.

A equipa de Julian Nagelsmann fica no 4.º lugar, à condição, enquanto o Borussia Dortmund salta para a liderança, enquanto o Union Berlim não entra em campo. Moukoko, promessa de apenas 17 anos, garantiu o triunfo do Dortmund na receção ao Schalke 04 (79m), por 1-0.

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Champions, empatou com o Werder Bremen (1-1), num duelo com golos de Demirbay (57m) e Veljkovic (82m).

Já o Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na prova milionária, foi a Estugarda estragar a tarde da equipa de Tiago Tomás (1-3).

Rode (6m), Kamada (55m) e Jakic (88m) marcaram para os visitantes. Pelo meio, o avançado cedido pelos leões apontou o tento de honra do Estugarda (79m).

Tiago Tomás entrou ao minuto 65 e estreou-se a marcar na presente temporada na sequência de um lance individual, beneficiando de um desvio da bola num adversário para balançar as redes.