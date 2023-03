O Bayern Munique saiu derrotado da visita ao Bayer Leverkusen (2-1), em encontro referente à 25.ª jornada da Bundesliga e entregou ao Borussia Dortmund a liderança isolada da prova.

Kimmich colocou a formação bávara em vantagem, ao minuto 22, mas os locais deram a volta ao resultado com dois golos de grande penalidade de Exequiel Palacios.

O primeiro, aos 55 minutos, nasceu de um penálti assinalado após recurso ao VAR. Tobias Stieler, árbitro do jogo, começou por considerar que Adli simulou uma queda, deu-lhe amarelo e depois de ver as imagens apontou para a marca dos onze metros, retirou-lhe o cartão e apertou-lhe a mão.

Aos 77 minutos, mais do mesmo. Adli voltou a cair num lance com Upamecano e Stieler voltou a duvidar da honestidade do homem do Leverkusen, que o aconselhou a ver as imagens. E assim foi: o juiz foi ao VAR e voltou a inocentar o avançado: apontou para a marca do castigo máximo, sorriu, retirou o cartão a Adli e fez as pazes com novo aperto de mãos.

Assim, o Bayern Munique entrega a liderança ao Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro. As duas equipas ficam separadas por dois pontos. O Bayer Leverkusen fica na 8.ª posição.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN

