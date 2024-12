Tarde para esquecer para o Bayern Munique! Este sábado, a turma de Vincent Kompany sofreu a primeira derrota no campeonato, ao escorregar no terreno do Mainz, por 2-1, na 14.ª jornada da Bundesliga.

Aos 41 minutos, Lee Jae-Sung apareceu, aproveitou o facto da defesa adversária estar a dormir e fez o primeiro da partida, assistido por Armindo Sieb.





Na segunda parte, aos 60 minutos, Lee Jae-Sung voltou a aparecer e bisou na partida, outra vez assistido por Armindo Sieb.

Não se dando por derrotados, o Bayern ainda reduziu para 2-1, aos 87 minutos, autoria de Leroy Sané.

Apesar da derrota, o Bayern Munique mantém a liderança do campeonato, com 33 pontos. O Mainz subiu ao sexto lugar, com 22 pontos.

Pouco a pouco, Leverkusen aproxima-se do líder

Com olhos no bicampeonato, o Bayer Leverkusen venceu o Augsburg, por 2-0.

Depois de uma excelente jogada coletiva, a equipa de Xabi Alonso passou para a frente com um golo de Martin Terrier aos 14 minutos.

Aos 40 minutos, o jovem Florian Wirtz também escreveu o nome na lista de marcadores e selou o marcador.

Com este resultado, o Leverkusen está em segundo lugar, à condição e à espera do jogo do Frankfurt, com 29 pontos. O Augsburgo está em 13.º, com 16.

Monchengladbach goleia em casa

O Borussia Monchengladbach venceu o Kiel, por 4-1.

Tim Kleindienst (1m), Robin Hack (26m) e Alassane Plea (43m e 79m) marcaram os golos da equipa da casa. Aos 30 minutos, Armin Gigovic ainda reduziu, mas não foi suficiente.

Deste modo, o Monchengladbach está em nono lugar, com 21 pontos. o Kiel encontra-se em penúltimo, com cinco.