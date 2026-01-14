O Bayern Munique venceu o Colónia (3-1) numa partida a contar para a 17.ª jornada da Liga alemã. Os campeões sem título até começara a perder, mas operaram uma reviravolta para garantir os três pontos.

Linton Maina fez o primeiro da partida no final da primeira parte (41m). A resposta do Bayern surgiu ainda antes do intervalo, com o golo de Gnabry (45+5m). No segundo tempo, a equipa de Kompany confirmou o triunfo com os golos de Min-Jae Kim (71m) e Lennart Karl (84m).

Com este triunfo (3-1), o Bayern mantém-se em primeiro com 47 pontos, ainda sem derrotas. Fecham a primeira volta com 15 vitórias e dois empates em 17 jogos. Já o Colónia é 12.º com 17 pontos.

Já o Leipzig venceu o Friburgo (2-0) e subiu ao terceiro lugar. Conrad Harder, ex-Sporting, saltou do banco no segundo tempo. Os golos de Willi Orban (53m) e Romulo Cardoso (56m) escreveram a história do triunfo.

Com este resultado (2-0), o Leipzig sobe ao terceiro posto com 32 pontos. Já o Friburgo é oitavo com 23 pontos.

No outro jogo, o Wolfsburg venceu o St. Pauli (2-1). O golo de Christian Eriksen, ex-Man United, (25m) e Dzenan Pejcinovic (88m) deram o triunfo à equipa do Wolfsburg. Pelo St. Pauli Eric Smith reduziu (40m).

Com esta vitória (2-1), o Wolfsburg sobe 11.º lugar com 18 pontos. O St. Pauli, por sua vez, está em lugar de descida - 17.º com 12 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga alemã.

Outro resultado:

Hoffenheim 5-1 Borussia M´gladbach