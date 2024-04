Já com o campeão anunciado, a tarde deste sábado teve muitos golos, na Liga Alemã.

Na «RedBull Arena», o Leipzig goleou o Dortmund por 4-1, e cimentou o quarto lugar no campeonato, o último de acesso à Liga dos Campeões para a próxima temporada. `Ainda assim, foram os visitantes que entraram melhor, com um golo de Jadon Sancho, aos 20 minutos. Só que três minutos depois, a equipa da casa fez o golo do empate, por Lois Openda, que mudou por completo o rumo do encontro.

A fechar os primeiros 45 minutos, Benjamin Sesko ampliou a vantagem e logo a abrir o segundo tempo, Mohamed Simakan deu alguma tranquilidade aos comandados de Marco Rose. Com 3-1 no placar, o Leipzig ainda teve tempo para dar contornos de goleada ao resultado, por intermédio de Christoph Baumgartner. Com este resultado, o Leipzig tem agora 62 pontos, mais cinco que o Dortmund, tendo desta forma consolidado o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Em Munique e depois de ter visto o Leverkusen fechar o ciclo de onze campeonatos consecutivos, o Bayern recebeu e venceu o Eintracht Frankfurt por 2-1. Destaque para mais uma exibição decisiva de Harry Kane, que apontou um «bis» e deu os três pontos à formação da casa. Emprestado pelo PSG, Hugo Ekitike foi o autor do golo do Frankfurt, que está no sexto lugar do campeonato, que dá acesso à Liga Conferência.

Com Tiago Tomás no onze inicial, o Wolfsburgo carimbou a grande reviravolta da 31.ª jornada, com uma vitória por 2-1 diante do Friburgo. A equipa da casa até se adiantou no marcador a fechar o primeiro tempo, com um autogolo de Sebastiaan Bornauw. Só que a expulsão de Kiliann Sildillia acabou por dar algum ímpeto aos visitantes, que deram a cambalhota no marcador nos últimos minutos. Aos 82, Maximilian Arnold fez o golo do empate e aos 90, Maxence Lacroix apontou o 2-1 final.

Por fim, o Werder Bremen foi a casa do Augsburgo vencer por 3-0, com uma segunda parte de gala, na WWK Arena. Romano Schmid, Marvin Ducksch e Oliver Deman apontaram os três golos da formação visitante, que é 10.ª classificada, a dois pontos do Augsburgo, que ocupa o oitavo lugar da Liga Alemã.