Sem qualquer derrota no campeonato, o Bayern Munique deslocou-se até Frankfurt e empatou a três golos com o Eintracht, num jogo verdadeiramente «de loucos».

No Deutsche Bank Park, a formação visitante adiantou-se no marcador aos 15 minutos, quando Müller assistiu Kim Min-Jae para o primeiro dos bávaros, que dominaram todas as estatísticas do encontro.

Ainda assim, com apenas três remates enquadrados com a baliza em todo o jogo, a eficácia do Eintracht Frankfurt esteve em altas, sendo que Marmoush assinou o golo do empate e à passagem da meia-hora de jogo, a equipa da casa passou para a frente, graças ao pontapé certeiro de Ekitike.

Até ao intervalo, o Bayern voltou a marcar, por intermédio de Upamecano, deixando assim tudo empatado, no momento em que os protagonistas recolheram aos balneários.

No regresso às quatro linhas, entraram em ação duas das estrelas maiores do conjunto bávaro, com Harry Kane a assistir de calcanhar Michael Olise. Dentro da área, o francês fez um túnel ao adversário e de pé esquerdo, rematou em arco, para o fundo da baliza.

Ora, tudo apontava para um triunfo do Bayern Munique, mas o futebol raramente é feito de certezas e tal como tinha acontecido na primeira parte, bastou apenas uma oportunidade para o Eintracht chegar ao golo.

Já com o português João Palhinha em campo, Marmoush voltou a fazer o gosto ao pé e assinou o «bis», aplicando assim um balde de água fria ao conjunto de Kompany. Assim sendo, o Bayern soma 14 pontos, os mesmos do Leipzig e mantém a liderança do campeonato.