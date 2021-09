O Bayern Munique, adversário do Benfica na Champions League, não sentiu grandes dificuldades para vencer o último classificado da Bundesliga, o Greuther Furth, fora de portas (1-3).



Em encontro referente à 6.ª jornada, o Bayern colocou-se à vantagem num lance de contra-ataque, concluído por Muller (10m). Ainda na primeira parte do encontro, Kimmich ampliou a margem (31m).



Em velocidade de cruzeiro, o campeão alemão seguia tranquilamente para o triunfo, mas sofreu alguns sobressaltos depois de Pavard tem sido expulso, no início da segunda parte (48m).



Ainda assim, a equipa de Julian Nagelsmann beneficiou de um autogolo de Griesbeck (68m) para festejar de novo, de pouco ou nada valendo o tento de honra do Greuther Furth, apontado por Itten, já ao minuto 88.



O Bayern Munique lidera a Bundesliga com 16 pontos em seis jogos, enquanto o Greuther Furth é último, apenas com um ponto conquistado.