Atenção, Benfica: Leverkusen perde antes da visita ao Estádio da Luz
Raphaël Guerreiro foi titular no Bayern Munique e esteve envolvido no lance do terceiro golo dos bávaros
O Bayern Munique recebeu e venceu o Leverkusen por 3-0 e manteve a invencibilidade na Liga Alemã e, consequentemente, a liderança da prova, com cinco pontos de vantagem para o Leipzig.
Com o português Raphaël Guerreiro no onze inicial, os bávaros tiveram uma primeira parte dominante e construíram a vantagem durante esse período. Aos 25 minutos, Serge Gnabry beneficiou da assistência de Bischof para dar vantagem à turma de Kompany, que após a meia hora de jogo voltou a festejar.
Laimer tirou um cruzamento absolutamente perfeito para o coração da área, onde surgiu de rompante o cabeceamento de Nicolas Jackson, sem qualquer tipo de marcação. Os adeptos foram à loucura e o Bayern chegava assim ao 2-0.
Melhor só mesmo o terceiro golo da equipa da casa, com Guerreiro em bom plano. O português fugiu à marcação da defesa adversária, tirou um cruzamento e viu Loic Badé desviar a bola para a própria baliza, confirmando o terceiro do Bayern Munique.
Ora, ao contrário do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, os segundos não tiveram grande história, sendo que houve apenas um remate enquadrado com qualquer uma das balizas e poucas ocasiões de verdadeiro perigo.
Ainda assim, o Bayern manteve o registo de apenas quatro golos sofridos ao fim de nove jornadas e uns impressionantes 33 marcados, que justificam os 27 pontos com que terminou o encontro. O Leverkusen é quinto classificado, a dez pontos do líder e a um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.
Recorde-se que o Leverkusen é o próximo adversário do Benfica na prova milionária e tem lugar esta quarta-feira, no Estádio da Luz (20h).