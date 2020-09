Segunda final disputada esta época pelo Bayern Munique, segundo título: esta noite, os bávaros bateram o Borussia Dortmund, por 3-2, e conquistaram a Supertaça da Alemanha.

Depois da queda com estrondo no fim de semana com o Hoffenheim, o Bayern entrou em campo disposto a dar outra imagem e cedo construiu uma vantagem relativamente confortável.

Aos 18 minutos Tolisso fez o 1-0, depois de um contra-ataque exemplarmente desenhado pela ofensiva dos bávaros; Thomas Muller fez o 2-0 aos 32m, de cabeça, após um cruzamento primoroso de Alphonso Davies.

Adivinhava-se mais um jogo tranquilo do campeão germânico, mas os homens de Hansi Flick facilitaram e colocaram-se em problemas.

Ainda na primeira parte, o Dortmund – com Raphael Guerreiro no banco os 90 minutos – chegou ao empate, num lance em que a defensiva adversário facilitiou: coube a Brandt reduzir o marcador, após assistência de Haaland.

Cresceu na partida o Borussia, que não precisou de muito tempo para chegar ao empate. Haaland assistiu Brandt para o primeiro, mas o que sabe fazer melhor é marcar: foi dele o 2-2 aos 55 minutos, num lance em que bateu Neuer no cara-a-cara com o guarda-redes.

Pouco depois, aos 59 minutos, nova fotocópia do lance do 2-2, mas desta vez Haaland permitiu a defesa a Neuer – e que defesa.

Favre tirou Haaland e aí... começaram os problemas

E a partir daí começaram os problemas para o Dortmund: quando atravessava o melhor período no jogo, Favre substituiu Haaland de forma surpreendente e a partida voltou a acalmar.

Mais habituado a estas andanças, o Bayern esperou por um erro do adversário para voltar a faturar, e foi isso mesmo que aconteceu. O incansável Kimmich roubou a bola a meio campo e concluiu ele um contra-ataque que contou com a participação de Lewandowski. Mesmo em queda, o médio germânico conseguiu bater Hitz e fazer o 3-2 final, a oito minutos dos 90.

Mais um jogo, mais um título para o Bayern, o segundo desta época, depois da Supertaça Europeia. Os bávaros conquistam a oitava Supertaça Alemã da história.