Esta sexta-feira, o Bayern Munique cancelou a festa de Natal que tinha preparado para os adeptos no estádio e prestou homenagem às vítimas do ataque em Magdeburgo.

O clube tinha idealizado celebrar a quadra festiva após a goleada frente ao Leipzig (5-1), mas os planos mudaram quando se teve conhecimento da notícia que chocou o país.

«Esta cerimónia deveria ser feliz, mas não é apropriado. Peço que lembremos os familiares das vítimas», referiu Jan-Christian Dreesen, CEO do clube.

Na homenagem, o público na Allianz Arena, juntamente com o plantel que estava no relvado, cantou a música «Noite Feliz, Noite Feliz» com o Coro de Meninos Tölzer.

De recordar que, esta sexta-feira, um indivíduo avançou com um carro sobre centenas de pessoas num mercado de Natal em Magdeburgo. Até ao momento foram confirmadas duas mortes.