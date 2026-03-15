O pior cenário confirmou-se para o Bayern Munique. Os campeões alemães anunciaram, este domingo, a lesão de Sven Ulreich, guarda-redes que foi titular no último jogo para a Bundesliga.

Ora, com mais esta baixa, o Bayern tem assim no boletim clínico os quatro principais guarda-redes e arrisca-se a receber a Atalanta com um guarda-redes de... 16 anos.

Manuel Neuer, recorde-se, já se encontrava afastado por lesão. Jonas Urbig, que jogou a primeira mão frente à Atalanta, teve uma concussão e por isso é também baixa.

Assim, Sven Ulreich fez o primeiro jogo da época este sábado frente ao Bayer Leverskusen. Porém, exames realizados neste do domingo confirmaram uma lesão no adutor.

ℹ️ Sven Ulreich fällt vorerst aus



Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.



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Gute Besserung, Ulle! 🍀 pic.twitter.com/z5piw73VJa — FC Bayern München (@FCBayern) March 15, 2026

Entre as opções surgem, apenas, guarda-redes da formação. Mas, ainda assim, Leon Klanac, guarda-redes de 19 anos que é o habitual titular da equipa secundária, encontra-se também lesionado.

Sobra, assim, o suplente da equipa B Jannis Bärtl, que tem também 19 anos, e Leonard Prescott, de 16 anos, que atua nos sub-19.

O Bayern conseguiu uma vitória confortável (6-1) na primeira mão em Bérgamo. Mas, ainda assim, Vicent Kompany tem esta dor de cabeça para tratar até quarta-feira.