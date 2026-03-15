Bayern Munique arrisca-se a jogar com guarda-redes de 16 anos na Champions
Sven Ulreich lesionou-se e é o quarto guardião dos alemães afastado por lesão
Sven Ulreich lesionou-se e é o quarto guardião dos alemães afastado por lesão
O pior cenário confirmou-se para o Bayern Munique. Os campeões alemães anunciaram, este domingo, a lesão de Sven Ulreich, guarda-redes que foi titular no último jogo para a Bundesliga.
Ora, com mais esta baixa, o Bayern tem assim no boletim clínico os quatro principais guarda-redes e arrisca-se a receber a Atalanta com um guarda-redes de... 16 anos.
Manuel Neuer, recorde-se, já se encontrava afastado por lesão. Jonas Urbig, que jogou a primeira mão frente à Atalanta, teve uma concussão e por isso é também baixa.
Assim, Sven Ulreich fez o primeiro jogo da época este sábado frente ao Bayer Leverskusen. Porém, exames realizados neste do domingo confirmaram uma lesão no adutor.
ℹ️ Sven Ulreich fällt vorerst aus— FC Bayern München (@FCBayern) March 15, 2026
Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.
🔗 https://t.co/zTRTLCNFAI
Gute Besserung, Ulle! 🍀 pic.twitter.com/z5piw73VJa
Entre as opções surgem, apenas, guarda-redes da formação. Mas, ainda assim, Leon Klanac, guarda-redes de 19 anos que é o habitual titular da equipa secundária, encontra-se também lesionado.
Sobra, assim, o suplente da equipa B Jannis Bärtl, que tem também 19 anos, e Leonard Prescott, de 16 anos, que atua nos sub-19.
O Bayern conseguiu uma vitória confortável (6-1) na primeira mão em Bérgamo. Mas, ainda assim, Vicent Kompany tem esta dor de cabeça para tratar até quarta-feira.