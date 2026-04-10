Alemanha
Há 1h e 16min
Bayern Munique confirma lesão muscular de Lennart Karl
Médio de 18 anos lesionou-se na coxa esquerda e vai parar por tempo «indeterminado»
DIM
Médio de 18 anos lesionou-se na coxa esquerda e vai parar por tempo «indeterminado»
DIM
O Bayern Munique confirmou, esta sexta-feira, uma lesão muscular na coxa esquerda que o vai afastar dos relvados por «tempo indeterminado».
Através de um comunicado, os bávaros revelaram o diagnóstico feito pelo departamento médico do clube, sendo que o jovem médio de 18 anos esteve nas opções de Vincent Kompany na receção ao Real Madrid, para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões, mas acabou por não ser utilizado.
Esta temporada, Lennart Karl soma nove golos e seis assistências nos 35 jogos que realizou pela equipa principal.
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