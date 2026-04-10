O Bayern Munique confirmou, esta sexta-feira, uma lesão muscular na coxa esquerda que o vai afastar dos relvados por «tempo indeterminado».

Através de um comunicado, os bávaros revelaram o diagnóstico feito pelo departamento médico do clube, sendo que o jovem médio de 18 anos esteve nas opções de Vincent Kompany na receção ao Real Madrid, para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões, mas acabou por não ser utilizado.

Esta temporada, Lennart Karl soma nove golos e seis assistências nos 35 jogos que realizou pela equipa principal.