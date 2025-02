Algumas horas após o Benfica ter anunciado a marca redonda dos 400 mil sócios, foi a vez do Bayern Munique confirmar o número atingido no ano em que o clube completa 125 anos de existência.

O anúncio chegou através das palavras do presidente, Herbert Hainer, perante cerca de 650 convidados do mundo do desporto, da política e da sociedade, de acordo com uma nota partilhada no site oficial.

«Estamos a viver um aumento sem precedentes no número de associados. O Bayern Munique representa sucesso desportivo, financeiro e compromisso social. Além disso, intensificámos cada vez mais o diálogo com os nossos adeptos nos últimos anos, tornando o clube mais acessível. Todos podemos estar orgulhosos do Bayern Munique», afirmou.

Recorde-se que em dezembro do último ano, o clube anunciou a chegada aos 382 mil sócios, poucos meses depois de ter atingido os 300 mil associados.