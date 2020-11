Continua muito, muito difícil a vida do Schalke de Gonçalo Paciência na Bundesliga.

Esta tarde, a equipa de Gelsenkirchen, com o internacional português a titular, foi derrotada na receção ao Wolfsburgo, por 2-0. Weghorst, aos três minutos, e Schlager, aos 24, fizeram os golos do encontro.

Com este resultado, e ao fim de oito jornada, o Schalke continua sem vencer e soma agora cinco derrotas, estando no penúltimo lugar. O Wolfsburgo está, à condição, no quinto lugar.

Quem também não teve uma tarde fácil foi o líder Bayern de Munique, que empatou (1-1) em casa com o Werder Bremen.

Em cima do intervalo, Eggestein fez o 1-0 e colocou o emblema da Baviera em sentido. No segundo tempo, aos 62 minutos, Kingsley Coman restabeleceu a igualdade, resultado que não mais se alterou até ao apito final.

O Bayern segue no primeiro lugar, mas pode ser igualado pelo Leipzig, que joga mais tarde.

À mesma hora, o Bayer Leverkusen também venceu, frente ao Bielefeld (2-1). Já o Borussia Monchengladbach empatou na receção ao Augsburgo (1-1), tal como Hoffenheim e Estugarda (3-3).