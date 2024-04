Três dos quatro filhos de Harry Kane, avançado do Bayern, sofreram um acidente automóvel na última segunda-feira, em Munique, noticia a BBC.

De acordo com o chefe dos bombeiros voluntários locais, citado precisamente pela BBC, as crianças tiveram «muita sorte» por não terem sofrido ferimentos graves.

«Os carros envolvidos ficaram muito danificados – todos eles. A primeira coisa em que reparámos foi que havia muitas pessoas feridas. Felizmente, ninguém tinha ferimentos graves, apenas ferimentos ligeiros», afirmou Daniel Buck.

«Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Foi mesmo uma sorte para todas as pessoas», acrescentou.

«Eles estão bem, foram ao hospital apenas para fazer exames de prevenção», afirmou, por sua vez, um porta-voz da família de Kane.

Harry Kane, que estava em Londres no dia em que o acidente se deu – viajou para Inglaterra para o jogo do Bayern frente ao Arsenal –, tem quatro filhos: Ivy, Vivienne, Louis e Henry. Henry, o mais novo, não esteve envolvido no acidente.