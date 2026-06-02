Harry Kane e a Bola de Ouro: «Sem contar com o Mundial, acho que mereço»
Avançado inglês terminou a época com 61 golos e sete assistências pelo Bayern Munique
Harry Kane realizou a melhor época da carreira em 2025/26, em termos de números, com um total de 61 golos e sete assistências pelo Bayern Munique e tem sido apontado como um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro... algo que o próprio concorda.
Em entrevista ao jornal L'Équipe, o internacional inglês fala sobre as hipóteses que tem de vencer o troféu, ainda que não tenha chegado à final da Liga dos Campeões e ainda com o Mundial 2026 no horizonte. Kane garante, no entanto, que o seu sucesso «não seria possível» sem os colegas de equipa.
«Gosto de me motivar com as estatísticas dos grandes, mas não teria uma obsessão em superá-los. Nada disto seria possível sem os meus colegas de equipa e o pessoal no clube. Grande parte do meu êxito deve-se a eles», começa por referir.
«Sem contar com o Mundial, acho que mereço ganhar a Bola de Ouro. Os favoritos são jogadores que chegaram à final da Liga dos Campeões e eu, mas não sou daqueles que exige reconhecimento. Tento fazer com que o meu desempenho em campo fale por si. Vencer (a Bola de Ouro) na minha cidade natal seria ainda mais especial», acrescenta.
Recorde-se que Harry Kane conquistou a Bota de Ouro na última época, graças aos 36 golos que marcou pelo Bayern Munique na Liga Alemã.