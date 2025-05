No último fim de semana chegou ao fim a «maldição» de Harry Kane, quando o internacional inglês levantou pela primeira vez na carreira um troféu... mais concretamente a Liga Alemã.

Ora, alguns dias depois e já com a conquista mais bem digerida, deu uma entrevista ao «The Guardian» e mostrou-se muito feliz pela vitória, ainda que isso não o vá mudar «enquanto jogador». Harry Kane disse ainda que é bom «estar do outro lado», isto porque já viu muitas equipas e muitos jogadores levantar troféus, algo que nunca tinha experienciado.

«Esta vitória não muda nada em mim enquanto jogador. Não sou diferente do que era antes de vencer, apenas era algo que faltava no meu currículo. Tenho consciência do que não ganhei e com o passar dos anos surge a questão: "Será que vai acontecer?". A noite da confirmação foi especial, soltaram-se todos por completo», começou por referir.

«Decisão de sair do Tottenham foi importante, porque poderia simplesmente ter ficado na Liga Inglesa e ter continuado a marcar golos. É bom estar do outro lado, para ser honesto. Ter aquela comemoração que nunca tive antes, já vi muitos a levantar troféus. Nunca desistam. Aceitem os altos e baixos. Não apenas no desporto, mas também na vida. Nada é perfeito», acrescentou.